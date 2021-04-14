تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 50 وفاة و4085 إصابة إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي676,175

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 50 وفاة و4085 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7987 وفاة و676,175 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 1647 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و669 حالة في محافظة إربد، منها 131 حالة في الرمثا، و473 حالة في محافظة الزرقاء، و327 حالة في محافظة المفرق، و201 حالة في محافظة البلقاء، و159 حالة في محافظة الكرك، و132 حالة في محافظة مأدبا، و124 حالة في محافظة جرش، و112 حالة في محافظة الطفيلة، و100 حالة في محافظة عجلون، و97 حالة في محافظة العقبة، و44 حالة في محافظة معان، منها 6 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 51092 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 218 حالة، فيما غادرت 342 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2431 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 40 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 68 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 44 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 47 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 61 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 34 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 36 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 24 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 6482 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 617096 حالة.

وأضاف أن 32296 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6404559 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 65ر12 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 71ر11 بالمئة.