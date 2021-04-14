المحكمة ترفض طلب تكفيل بعض المتهمين بقضية مستشفى السلط

رفضت محكمة صلح جزاء عمَّان، طلب تكفيل عدد من المتهمين بقضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي والتي توفي فيها 7 مواطنين أردنيين منتصف الشَّهر الماضي.

وعقدت المحكمة صباح، اليوم الأربعاء، جلستها الخامسة؛ للنَّظر في القضية التي يُحاكم بها 13 شخصًا، بينهم مسؤولون من وزارة الصِّحة.

وقرَّرت المحكمة الإفراج عن خمسة متهمين بعد انقضاء مدَّة التوقيف المقررة ثلاثين يوما.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة التَّسبب بالوفاة مكرر سبع مرات، وقرَّرت المحكمة النَّظر في القضية بمعدل جلستين اسبوعيا.

يُذكر أنَّ مادة الأكسجين نفدت من مستودعات مستشفى السَّلط الحكومي منتصف شهر آذار الماضي وتسببت بوفاة سبعة مواطنين، وتحركت النيابة العامة، وأنهت تحقيقاتها، وجرى تحويل الملف إلى القضاء.

–(بترا)

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