التربية: اختبار التقييم الاول على منصة درسك إجباري لجميع الطلبة

أكّدت وزارةُ التربيةِ والتعليم، أنَّ التقدمَ لاختبار التقييم الأوَّل للصُّفوف من الثاني الأساسي ولغاية الثاني عشر في المدارس الحكومية، ومدارس الثقافة العسكرية والأوقاف إجباري لجميع الطلبة على منصة درسك.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنَّ الاختبارَ الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، متاح على المنصة للطلبة الذين يمتلكون أدوات التعلّم عن بُعد من التَّاسعة صباحًا ولغاية التاسعة مساءً.

وبينت أن الطلبة الذين لا يمتلكون أدواتِ التعلّم عن بُعد، يمكنهم التقدم للاختبار في مختبرات مدارسهم التي ستكون مفتوحةً لهم من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الثانية بعد الظهر، داعية إياهم لمراجعة مدارسهم لمعرفة المدرسة التي سيتقدمون فيها للاختبارات. وشدَّدَت الوزارة على أهمية الالتزام بالبرتوكول الصحي داخل المختبرات وارتداء الكمامة والالتزام بمسافات الأمان واستخدام المعقمات.

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