أجواء ربيعية دافئة في معظم المناطق اليوم الاربعاء وغدا

ترتفع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتظهر الغيوم تدريجياً على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 23 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 8، وفي مرتفعات الشراة 22 – 7، وفي مناطق البادية 26 – 11، وفي مناطق السهول 23 – 12، وفي الاغوار الشمالية 29 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 19، وفي البحر الميت وفي خليج العقبة 30 – 18 درجة مئوية. — (بترا)