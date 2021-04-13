بعد امريكا.. “جونسون آند جونسون” تؤجل استخدام لقاحها في أوروبا

أعلنت شركة “جونسون آند جونسون” الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها قررت تأجيل استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا في أوروبا.

جاء ذلك بعدما أوصت السلطات الصحية الأمريكية اليوم “بتعليق” استخدام هذا اللقاح للتحقيق في ظهور حالات خطيرة من جلطات الدم لدى عدة أشخاص في الولايات المتحدة بعد تطعيمهم به.

وقالت “جونسون آند جونسون”، في بيان صحفي، إنها على علم بالتقارير عن حدوث جلطات في الدم يحتمل أن لها علاقة بلقاحها وغيره من اللقاحات، مضيفة أنها تعمل مع الجهات المنظمة الأوروبية على تقييم البيانات وتقديم المعلومات اللازمة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية أنها تدرس إصابات بتجلط الدم بعد تلقي لقاح “جونسون آند جونسون” عقب تسجيل أربع حالات بينها وفاة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.

واشارت صحيفة “لو فيغارو” إلى أن السلطات الفرنسية كانت تعول على لقاح “جونسون آند جونسون” لتعويض تعطل إمدادات “أسترازينكا” الذي أعلنت عنه السلطات بداية الأسبوع.