“الوحدات” يلتقي “النصر” السعودي بدوري أبطال آسيا غدا

يلتقي فريق الوحدات مع نظيره النصر السعودي مساء يوم غد الأربعاء، في المباراة التي تقام بالعاصمة السعودية الرياض، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويمثل الوحدات الكرة الأردنية في هذه البطولة، حيث يعتبر الوحدات أول فريق أردني يشارك في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويلعب الوحدات في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق النصر السعودي والسد القطري وفولاذ الايراني، حيث تقام جميع مباريات هذه المجموعة ذهابا وايابا في الرياض اعتبارا من يوم غد وحتى 30 الشهر الحالي.

وكان الوحدات وصل الرياض السبت الماضي وباشر تدريباته بمعنويات عالية، بحثا عن نتائج لافتة

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