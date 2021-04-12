مفتي المملكة يعلن ان غداً الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.. كل والاردن والامة العربية بخير

أعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الثلاثاء، الموافق الثالث عشر من نيسان، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وقال سماحته إن دائرة الإفتاء قامت ممثلة بلجانها الشرعية والعلمية وبالتعاون مع الدوائر المختصة لرصد هلال رمضان المبارك لعام 1442 هـ ، حيث جعل الله سبحانه تعالى الأهلة مواقيت لصومنا وحجنا .

وأضاف، أنه في هذا اليوم الإثنين 12 نيسان من عام 2021، اجتمع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، وبعد أن اطلع المجلس على نتائج التحري لتولد هلال رمضان المبارك وتتبع حركاته ومنازله ثبت لدى المجلس إن يوم غد الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر نيسان لعام 2021 للميلاد هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

كل عام وانتم بخير