مطلوب عدم مراجعة البريد قبل استلام رسائل نصية للقسائم الغذائية

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بتوزيع القسائم الغذائية في مختلف محافظات المملكة، وتم تقسيمها الى مجموعات للحفاظ على الوضع الوبائي ومنع الازدحام، مطالبة المواطنين بعدم مراجعة البريد قبل استلامهم رسائل نصية لاستلام القسائم الغذائية.

وشملت أماكن التوزيع، مكاتب البريد الاردني، والحكام الاداريين من محافظين ومتصرفين، ودائرة الشؤون الفلسطينية لتوزيعها على المخيمات الفلسطينية، ومن خلال مديريات التنمية الاجتماعية وعلى مناطق البوادي وابناء قطاع غزة من خلال برنامج تكافل 3 التابع لصندوق المعونة الوطنية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، انه لوحظ وجود ازدحام شديد لدى مكاتب البريد الاردني، علما ان المواطن المستفيد فقط هو من يتلقى رسالة نصية تفيد باستحقاقه الاستفادة من القسيمة الغذائية وقيمتها 35 دينارا من خلال الرقم الوطني الخاص به والمثبت بالكشوفات لدى البريد الاردني، كما لوحظ ان العديد من المراجعين هم ممن لم تصلهم رسائل نصية ويحاولون الحصول على قسائم غذائية وبالتالي يشكلون حالة الازدحام.

وطلبت الوزارة من المواطنين المستفيدين عدم مراجعة مكاتب البريد او مديريات التنمية الاجتماعية الا بعد تسلمهم الرسائل النصية التي يحدد فيها الرقم الوطني ووقت وتاريخ صرف القسيمة.

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