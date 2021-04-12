عود على بدء.. حركة حماس تعلن رسميا انتخاب خالد مشعل رئيساً للحركة في إقليم الخارج خلفاً لماهر صلاح

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، انتخاب خالد مشعل رئيسًا للحركة في إقليم الخارج خلفًا للقيادي ماهر صلاح.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح مقتضب: “ضمن انتخاباتها الداخلية المنعقدة في أقاليمها الثلاثة، تم انتخاب خالد مشعل رئيساً للحركة في إقليم الخارج خلفاً لماهر صلاح”.

وأضاف أن حمــاس ستستكمل عملياتها الديمقراطية الداخلية في كل المستويات وصولا لاختيار رئيس المكتب السياسي.

وبفوز مشعل يعود لعضوية المكتب السياسي بعد مغادرته لها، خلال الدورة الماضية، عقب ترأس هنية رئاسة المكتب السياسي للحركة.

وكانت الحركة أعلنت قبل أسابيع عن انتخاب يحيى السنوار رئيسا لحماس بغزة خلال الانتخابات الداخلية بالقطاع.

وعلى هذا الصعيد، كشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لوكالة الأناضول، أن مجلس الشورى الخاص بمنطقة “خارج فلسطين” انتخب، خالد مشعل، رئيسا لهذا الإقليم.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الانتخابات التي جرت اليوم الإثنين، لانتخاب رئيس للحركة، في إقليم “خارج فلسطين”، أسفرت عن فوز خالد مشعل، رئيس الحركة السابق، بهذا المنصب، لدورة تستمر 4 أعوام.

وكان مشعل قد شغل منصب رئيس حركة حماس، منذ عام 1996، وحتى 2017، حيث حلّ مكانه الرئيس الحالي، إسماعيل هنية.

وتُجري حركة حماس، منذ منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، انتخابات داخلية في أقاليم ثلاثة، الأول في قطاع غزة، والثاني في الضفة الغربية، والثالث في منطقة “خارج فلسطين”.

ويتوقع أن تختتم الحركة الانتخابات، بانتخاب رئيس للمكتب السياسي، خلال الشهر الجاري.

وكانت الحركة قد انتخبت في 10 مارس/آذار الماضي، يحيى السنوار رئيساً لها في قطاع غزة.