“التربية” تمنع المدارس الخاصة من حجب المنصات التعليمية عن الطلبة

أكَّدت وزارة التربية والتعليم أنَّه لا يجوز لأي مدرسة خاصّة حجب منصات التعليم عن طلابها.

وأعلنت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أنَّ إدارة التعليم الخاص تستقبل الشكاوى المُقدمة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة، سواء المتعلّق منها بالطلبة وحجز ملفاتهم، أو إخراج الطلبة من التعليم وحرمانهم من الدخول إلى المنصات، أو تقديم الاختبارات أو تلك المتعلقة بالمعلمين وحقوقهم المالية، أو المتعلقة بمخالفة هذه المؤسسات للبروتوكول الصحي.

وأضاف البيان أنه بالإمكان إرسال الشكاوى من خلال المنصات الحكومية (بخدمتكم ومنصة انصاف insaf.gov.jo وهي منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص)، او من خلال البريد الالكتروني الخاص بإدارة التعليم الخاص pprivateeducation@gmail.com، أو مراجعة مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها المدرسة، أو مراجعة إدارة التعليم الخاص / جبل الحسين، أو من خلال الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 062009944 .

وأكدت الوزارة أنه سيتم التحقق من الشكاوى كافة، من خلال الزيارات الميدانية من قبل موظفي إدارة التعليم الخاص، ومقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة، لافتة إلى أنه في ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لنص المادة 39 (أ) و (ب) من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تتدرج من الإنذار والإغلاق، وقد تصل لإلغاء الترخيص، وللوزارة تحويل المؤسسة المخالفة للمحكمة المختصة والتي تفرض غرامة من عشرة آلاف الى مئة ألف دينار.

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