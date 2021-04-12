الأردن يتحرى الهلال مساء اليوم، ولا تجمعات وإفطارات رمضانية بالمساجد

أعلن مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك مساء الاثنين، 29 شعبان عام 1442 هـ الموافق 12 نيسان/أبريل 2021م.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحري بعد غروب شمس اليوم الاثنين، ولن تكون هناك أي فعاليات ترافق الإعلان، انسجاما مع الإجراءات الحكومية والوقائية بعدم التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنه لن يكون هناك تجمعات أو إفطارات رمضانية، في المساجد بعد صلاة المغرب.

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج “هنا الأردن”، إنه سيتم إغلاق المساجد بعد الانتهاء من أداء صلاتي المغرب والفجر، وذلك في إشارة إلى قرار الحكومة بالسماح بأداء صلاتي الفجر والمغرب بالمساجد خلال شهر رمصان.

وجدد التأكيد على أن فتح المساجد مخصص فقط لأداء الصلاة، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف ملتزمة بما يرد عن الجهات الطبية والصحية في الأردن من توصيات حفاظاً على الصحة العامة.