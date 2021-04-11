هزة أرضية بقوة 1ر3 درجة جنوب العقبة فجر اليوم الاحد

سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاحد، هزة أرضية بقوة 1ر3 درجة جنوب مدينة العقبة عند الساعة 55ر4 فجرا بالتوقيت بالمحلي.

وقال رئيس مركز الزلازل الأردني غسان سويدان، ان الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات و40 كيلومترا جنوب مدينة العقبة.

وتشهد مناطق مختلفة من المملكة خاصة مناطق الجنوب نشاطاً زلزالياً لوقوعها في حفرة الانهدام على الشق السوري الافريقي (فالق البحر الميت) ما جعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الالواح في باطن الأرض.

ويرصد مرصد الزلازل الأردني الاحداث الزلزالية داخل المملكة والمناطق المجاورة، ويحلل ويوثق أي حدث زلزالي تصل أمواجه إلى المحطات الأردنية الموزعة في مختلف مناطق المملكة.

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