قائمة بأهم مسلسلات رمضان المقبل والقنوات التي ستعرضها

يبحث الكثيرون عن قائمة مسلسلات رمضان 2021 والقنوت الناقلة لها، والمنتظر عرضها بداية من يوم بعد غدالثلاثاء.

وقد رصدت «المجد» قائمة بابرز هذه المسلسلات الرمضانية النهائية والقنوات التي ستتولى بثها..

قناة Dmc

مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبد الله، ماجدة زكي بالإضافة إلى نضال الشافعي وخالد أنو، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

مسلسل موسى

مسلسل «موسى»، بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، منذر رياحنة، وأسماء جلال، وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل «لعبة نيوتن»، بطولة الفنانة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وتأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل وكل ما نفترق

مسلسل «وكل ما نفترق» بطولة الفنانة ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز وأحمد فهمي، وتأليف أحمد وائل ومحمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

قناة On

مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، عمرو عبدالجليل، مراد مكرم، ويظهر الفنان أحمد العوضي، ويشارك عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، منهم محمد فراج وخالد النبوي وإياد نصار وأشرف عبدالباقي، المسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل «نسل الأغراب»، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، دياب، نجلاء بدر، فردوس عبدالحميد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل نجيب زاهي زركش

مسلسل «نجيب زاهي زركش» بطولة الفنان يحيى الفخراني وهالة مرزوق ومحمد محمود ومنا عادل، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

مسلسل كوفيد 25

مسلسل «كوفيد 25» من بطولة النجوم يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيرى، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل بين السما والأرض

مسلسل «بين السما والأرض» بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، والعمل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.

مسلسل كل ما نفترق

مسلسل «وكل ما نفترق» بطولة الفنانة ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز وأحمد فهمي، وتأليف أحمد وائل ومحمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

قناة الحياة

مسلسل ضل راجل

مسلسل «ضل راجل» بطولة الفنان ياسر جلال، نيرمين الفقي، محمود عبدالغني، وأحمد حلاوة، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

مسلسل النمر

مسلسل «النمر»، بطولة الفنان محمد إمام، نيرمين الفقي، هنا الزاهد وأحمد خالد صالح، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

مسلسل عالم موازي

مسلسل «عالم موازي» بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، وتأليف عمرو وهبة وإخراج هشام جمال.

مسلسل أحسن أب

مسلسل «أحسن أب» بطولة الفنان علي ربيع، سامي مغاوري، أحمد فتحي، وأحمد جمال سعيد، وتأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني.

مسلسل كل ما نفترق

مسلسل «وكل ما نفترق» بطولة الفنانة ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز وأحمد فهمي، وتأليف أحمد وائل ومحمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

مسلسل القاهرة كابول

مسلسل «القاهرة كابول»، بطولة الفنان طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، وحنان مطاوع، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

قناة Cbc

مسلسل حرب أهلية

مسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا، باسل الخياط، جميلة عوض، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، وخالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل «ضد الكسر» بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

مسلسل القاهرة كابول

مسلسل «القاهرة كابول»، بطولة الفنان طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، وحنان مطاوع، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

مسلسل كل ما نفترق

مسلسل «وكل ما نفترق» بطولة الفنانة ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز وأحمد فهمي، وتأليف أحمد وائل ومحمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.