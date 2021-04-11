طقس بارد وأمطار متفرقة صباح اليوم الاحد وارتفاع الحرارة غدا وبعده

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً وهناك فرصة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وفي الليل تكون الاجواء باردة في اغلب المناطق وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع اخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 10- 4، وفي مرتفعات الشراة 11 – 3، وفي مناطق البادية 18 – 8، وفي مناطق السهول 13 – 7، وفي الاغوار الشمالية 22 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 16، وفي البحر الميت 24 – 15، وفي خليج العقبة 25 – 14 درجة مئوية.

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