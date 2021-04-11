انحفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 65 وفاة و3340 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 665,735

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 65 وفاة و3340 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7773 وفاة و665735 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 1033 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 500 حالة في محافظة إربد، منها حالة واحدة في الرمثا، 412 حالة في محافظة الزرقاء، 287 حالة في محافظة البلقاء، 204 حالات في محافظة المفرق، 168 حالة في محافظة مأدبا، 164 حالة في محافظة الطفيلة، 162 حالة في محافظة عجلون، 141 حالة في محافظة جرش، 125 حالة في محافظة العقبة، 116 حالة في محافظة الكرك، 28 حالة في محافظة معان، منها 8 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر غن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 61669 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 363 حالة، فيما غادرت 338 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2789 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 41 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 78 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 46 بالمئة.

وأَضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 55 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 69 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 37 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 29 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 44 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 30 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 7940 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 596293 حالة.

وأضاف أن 26644 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6320767 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 54ر12 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 65ر12 بالمئة.