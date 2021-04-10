تضم جنودا امريكان ودبلوماسيين ورجال اعمال اجانب.. حاخام إسرائيلي يعلن انه سيكون حاخاماً للجالية اليهودية بالسعودية
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جرينتش+2 01:57
في رمضان.. السماح بأداء صلاتي المغرب والفجر في المساجد، وتمديد ساعات خدمة التوصيل وعمل المنشآت السياحية
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