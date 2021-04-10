فريق الوحدات يسعى لتمثيل مشرف للكرة الأردنية بدوري أبطال آسيا

أكد المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم عبدالله أبو زمع، أن فريقه سيغادر اليوم السبت إلى السعودية، بمعنويات عالية وإصرار على تمثيل مشرف للكرة الأردنية بدوري أبطال آسيا.

ويلعب الوحدات في المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، في ظهور هو الأول لفريق أردني يشارك في دور المجموعات لهذه البطولة.

وأشار أبو زمع في تصريح لوكالة (بترا) قبيل المغادرة إلى الرياض، أن فريقه جاهز للمشاركة ومقارعة فرق كبيرة بحجم النصر السعودي والسد القطري.

وأضاف: ندرك صعوبة المهمة، ونبحث عن تمثيل مشرف للكرة الأردنية، مجددا ثقته بنجوم الفريق. ولفت أبو زمع إلى أن فريقه سيباشر تدريباته في السعودية غدا استعدادا للمباراة الأولى في 14 الحالي أمام فريق النصر السعودي.