غربة الانسان المعاصر.. اكتشاف جثة نرويجي ظلت في منزله 9 سنوات

كشفت تقارير إعلامية عن قصة وفاة رجل نرويجي منذ 9 سنوات دون أن يلاحظ أحد ذلك.

فبحسب ما نشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية عثر عامل تنظيف وصيانة على جثة الرجل في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وبحسب تصريحات جيران المتوفي، فإن هذا الشخص كان منغلقا على نفسه ويرفض التواصل مع الآخرين، ولاحظ الجيران اختفاءه لفترة طويلة معتقدين بانه قد غير مكان سكنه.

وتم العثور على جثته بعدما طلب عامل التنظيف والصيانة من الشرطة فتح الشقة، ليتمكن من إجراء أعمال الصيانة.

وبحسب تحقيقات الشرطة فإن الرجل توفي في أبريل 2011 ، لأسباب طبيعية.

كما توقف المعاش التقاعدي للرجل في عام 2018 عندما لم تتمكن إدارة العمل والرعاية الاجتماعية النرويجية من الاتصال به، لكن سداد فواتيره استمر تلقائيا من حسابه البنكي.