تداول “الطلاق” بين تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني/ فيديو

أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول فيديو مأخوذ من لقاء قديم أجرته الإعلامية وفاء الكيلاني مع زوجها الفنان السوري تيم حسن.

وفاء الكيلاني وخلال المقابلة طرحت سؤالا على زوجها تيم حسن، فأجاب الأخير بشكل عفوي وغير مقصود ….”بعد الطلاق”.. لكنه سرعان ما استدرك متلعثما “بعد الفاصل”، فما كان من وفاء الكيلاني إلا أن ردت عليه بشيء من الدعابة لتلافي السقطة التي وقع بها تيم حسن فقالت “حتطلقني…”؟

وكانت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني حسمت قبل شهرين الجدل الذي أثير مؤخرا حول انفصالها عن زوجها الممثل السوري تيم حسن.

ونشرت وفاء الكيلاني صورة لها عبر حسابها على موقع أنستقرام، وظهرت وهي في منزلها تستند على الأريكة، معلقة عليها وقالت: “بنمسي”.

وكان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، فاجأ متابعيه بنشر خبر قبل شهرين يفيد بطلاق الإعلامية وفاء الكيلاني من زوجها الفنان تيم حسن.

ونشر باسيل حينها عبر صفحته على “أنستقرام”، صورة للثنائي وكتب معلقا: “أولا وحصريا كالعادة.. بتاريخ 15 نوفمبر وصلني إنه بها النهار تحديدًا والساعة 11 صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي- فرع الإسكندرية لحتى تستلم 100 ألف دولار كتحويل مالي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه”.

يشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما جودي، وريان، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو/ آيار 2017، ولم تنجب منه بعد، بينما هو لديه ابنان من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما ورد وفهد.