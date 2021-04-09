انحفاض ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 81 وفاة و3794 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 659,250

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 81 وفاة و3794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7646 وفاة و659,250 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 1510 حالات في محافظة العاصمة عمّان، 912 حالة في محافظة إربد، منها 140 حالة في الرمثا، 248 حالة في محافظة البلقاء، 210 حالات في محافظة الزرقاء، 207 حالات في محافظة المفرق، 179 حالة في محافظة جرش، 149 حالة في محافظة الكرك، 131 حالة في محافظة عجلون، 91 حالة في محافظة الطفيلة، 81 حالة في محافظة العقبة، 68 حالة في محافظة معان، منها 4 حالات في البترا، و8 حالات في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 70434 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 370 حالة، فيما غادرت 391 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2827 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 42 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 73 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 47 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 56 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 68 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 38 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 41 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 25 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4399 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 581170 حالة.

وأضاف أن 30617 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6269269 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 39ر12 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 02ر12 بالمئة.