تضم جنودا امريكان ودبلوماسيين ورجال اعمال اجانب.. حاخام إسرائيلي يعلن انه سيكون حاخاماً للجالية اليهودية بالسعودية
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جرينتش+2 01:54
انحفاض ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 81 وفاة و3794 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 659,250
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