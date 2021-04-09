المفتي الخصاونة: تحري هلال شهر رمضان مساء الأثنين المقبل

أعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الاثنين، 29 شعبان الموافق 12 نيسان.

وقال سماحته لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحري بعد غروب شمس يوم الاثنين، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي فعاليات ترافق الإعلان، انسجاماً مع الإجراءات الحكومية والوقائية بعدم التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشار إلى أن رصد الهلال ورؤيته من السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)، حيث تتم المراقبة بواسطة الأجهزة العلمية والفلكية، والتي يشرف عليها اصحاب الاختصاص وهم مدير المركز الاقليمي لتدريس علوم الفضاء في غرب اسيا ورئيس الجمعية الفلكية، حيث انهم يعرفون منازل القمر، بالإضافة الى مفتيين من دائرة الافتاء.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة