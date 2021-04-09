اسماء 141 محطة محروقات مستثناة من الحظر الشامل اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل المفروض حتى صباح السبت، للحد من تداعيات فيروس كورونا، وعددها 141 محطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة.

كما أعلنت الوزارة عن السماح لمحطات المحروقات الاهلية الواقعة على الطرق الرئيسة التي تربط المحافظات بعضها ببعض، بتزويد الجهات المستثناة بالوقود خلال الحظر وعلى مدار الساعة، فيما يمنع على عمال المحطة المستثناة مغادرة المحطة والحركة خارجها خلال فترة الحظر لاي سبب كان.

المحطات التابعة لشركة جوبترول

1 محطة الاستقلال (1) عمان العاصمة

2 محطة الهاشمية الزرقاء

3 محطة قنازع-زيزيا عمان العاصمة

4 محطة الحصن اربد

5 محطة الكرك المركزية الكرك

6 محطة السلط الجسر/ الدباس السلط

7 محطة القويرة العقبة

8 الكرامة – المطار عمان العاصمة

9 قوس النصر جرش

10 المفرق البلد المفرق

11 محطة الشوبكي – طريق المطار العاصمة

12 محطة الاشرفية للمحروقات العاصمة

13 محطة جولف عنجرة عجلون

14 محطة العقبة 2 الجمرك العقبة

15 محطة الأولى للمحروقات العقبة

16 محطة خلدا 1 العاصمة

17 محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات العاصمة

18 محطة يحيى بدر الحديد العاصمة – جمرك عمان

19 محطة عياش محمد أبو العيس( العموش) المفرق

20 محطة عماد النعيمات للمحروقات البلقاء

21 محطة الرويشد – أبو عاقولة المفرق

22 محطة عاشور اربد

المحطات التابعة لشركة توتال الأردن

23 محطة اليادودة 1 اليادودة

24 صويلح عمان

25 طريق المطار عمان

26 اربد – دوار الثقافة اربد

27 جبل طارق الزرقاء

28 الرصيفة الزرقاء

29 العقبه العقبه

30 القويرة العقبه

31 معان المدينة معان

32 راس النقب معان

33 الحمر – الفحيص البلقاء

34 الغور الصافي الكرك

35 القطرانة الكرك

36 شارع بغداد الدولي المفرق

37 الحزام عمان

المحطات التابعة لشركة المناصير

38 محطة البوتاس الكرك

39 محطة الجيزة عمان

40 محطة الشيدية معان

41 محطة الطريق الخلفي العقبة

42 محطة المطار عمان

43 محطة الطنيب عمان

44 محطة ش. الشريف حسين العقبة

45 محطة وادي رم العقبة – الراشدية

46 محطة اربد اربد

47 محطة خو الزرقاء

48 محطة المركز الثقافي عمان

49 محطة مطار العقبة العقبة

محطات المحروقات الاهلية

50 توتال / السخنة الزرقاء – شارع السخنة الرئيسي

51 محطة الخالد (الطيارة) للمحروقات اربد – حي الطارق – شارع القدس

52 محطة العطاء للمحروقات عجلون – شارع اربد عجلون

53 محطة الطاقة الفضية للمحروقات ناعور – طريق ناعور حسبان

54 شركة محطة الحامد للمحروقات سحاب – بالقرب من المقبرة الاسلامية

55 محطة عمر الحراحشة المفرق- اوتستراد المفرق الزرقاء

56 محطة هضاب الجزيرة معان – مقابل محافظة معان

57 محطة ابو سيف للمحروقات عمان- ابوعلندا / طريق الحزام الدائري

58 محطة صخر للمحروقات عمان- الجيزة/ الطريق الصحراوي

59 محطة ابراهيم المناصير عمان – ناعور / شارع السلام

60 محطة طارق بترو عمان – سحاب / شارع الازرق

61 محطة عصام المحيسن الطفيلة – العيص/ طريق عمان الطفيلة

62 محطة الانصار للمحروقات معان- الشيديه/ الطريق الصحراوي

63 محطة مجمع البتراء السياحي القطرانة- الطريق الصحراوي

64 محطة العلي عمان- شارع الاردن / مقابل صحارى مول

65 محطة وادي موسى للمحروقات لواء البتراء- مدخل وادي موسى

66 محطة الوليد للمحروقات عمان – اليادودة / خريبة السوق

67 محطة الزيود للمحروقات الزرقاء- الهاشمية /بجانب معصرة الزيود

68 محطة الماجد للمحروقات عمان – المقابلين/شارع الحرية

69 محطة الراشد للمحروقات عمان – سحاب / شارع عمان بغداد

70 محطة ذيبان للمحروقات ذيبان – لواء ذيبان

71 محطة جمال حمودة معان – الحسينية / الطريق الصحراوي

72 محطة الفا للمحروقات عمان – الجيزة

73 محطة الجندي للمحروقات الزرقاء- مقابل المنطقة الحرة

74 شركة محمد الجراروة اربد- طريق اربد المفرق

75 محطة بشرى للمحروقات الرمثا – بشرى

76 محطة البلال للمحروقات مادبا – التيم/ طريق مجمع الدوائر الحكومية

77 محطة كار بلازا للمحروقات عمان – شارع وصفي التل

78 محطة بيت راس للمحروقات اربد – بيت راس / الشارع الرئيسي

79 محطة حطين للمحروقات عمان / مخيم حطين

80 شركة ورثة محمد عواد القهيوي عمان – القويسمة

81 محطة برقش للمحروقات عجلون – طريق ارحابا اجديتا

82 شركة خالد ابراهيم فحماوي اربد – بني كنانه / حرثا

83 شركة صالح عليمات وشركاه الزرقاء – الظليل

84 محطة رغدان للمحروقات عمان – شارع المحطة القديم

85 محطة الفلاحات للمحروقات ذيبان- طريق ذيبان الكرك

86 محطة الغزاوي للمحروقات اربد – الاغوار الشمالية

87 محطة الغدير للمحروقات المفرق – طريق حيفا بغداد الدولي

88 محطة الفارس للمحروقات اربد- الطيبة

89 محطة المغطس المركزية البلقاء – لواء الشونة الجنوبية

90 محطة منصور الشوشان للمحروقات الازرق – طريق السعودية الدولي

91 محطة الوديان للمحروقات اربد طريق الاغوار

92 محطة جمعية اسمنت الرشادية الطفيلة – لواء بصيرا – الرشادية

93 محطة زي للمحروقات السلط – زي

94 محطة السلمان طبربور – دوار المشاغل

95 شركة ورثة نوفل عطا الازرق – الازرق الشمالي

96 محطة توتال الدجاني اربد-طريق الحصن

97 محطة فيصل عبد الكريم الشديفات المفرق-منشية بني حسن

98 شركة العون لادارة المحطات عمان – الجبيهه

99 محطة الحسا للمحروقات الحسا – الطريق الصحراوي

100 محطة طبريا مثلث بليلا – جرش

101 محطة البدور الشوبك

102 محطة الهباهبة الشوبك

103 محطة وادي اليابس الشونة

104 محطة دير علا الاغوار

105 محطة صبح / الهاشمي الشمالي الهاشمي الشمالي

106 محطة سعد أبو عليم المفرق

107 محطة ديرعلا المركزية الاغوار الشمالية

108 محطة وقاس للمحروقات الاغوار

109 محطة قاقيش دوار خلدا

110 محطة مهند عويس طريق جرش – عجلون

111 محطة جراسيا للمحروقات شارع المفرق جرش

112 محطة القيروان جرش

113 محطة السرو للمحروقات اربد – السرو

114 محطة الردايدة للمحروقات كفريوبا – اربد

115 محطة حابس الشرعة الزعتري – المفرق

116 محطة محروقات لواء المزار الشمال

117 محطة توتال العائدة للسيد مازن السعدي شارع الأمير حسين- المفرق

118 محطة الخال للمحروقات وسط اربد

119 محطة عبد الله عبد الدايم معان- المثلث

120 محطة محمد عبد الدايم الحسينية

121 محطة عكروش صافوط

122 محطة شمال عجلون طريق اربد عجلون

123 محطة بوابة الشرق للمحروقات مقابل مركز امن سحاب

124 محطة طيبة للمحروقات الكرك – الزار الجنوبي

125 محطة محروقات خالد بني خالد الزعتري – المفرق

126 محطة شركة العون عمان – الحزام

127 محطة أبو عدنان عماد المفرق – مقابل محطة توليد رحاب

128 محطة سهول الطيبة للمحروقات الراجف

129 المحطة المركزية للمحروقات ديرعلا

130 شركة التنوير للمحروقات طريق الحزام

131 محطة المشاهير الطريق التنموي

132 محطة عجلون وسط عجلون بالقرب من بنك القاهرة عمان

133 محطة طبلت وادي عبدون

134 محطة الأغوار المركزية الحديثة الاغوار

135 محطة الرجوب شارع البتراء – اربد

136 محطة بوابة الاردن الدوار السابع

137 محطة محمود مفلح الزعبي الرمثا

138 محطه الحرمين للمحروقات الزرقاء شارع وصفي التل

139 شركة ياسين احمد بني نصير وشريكته كفرنجة – باتجاه الاغوار

140 محطة محمد فخري لواء الكورة – منطقة الاشرفية

141 محطة نبع الخير شارع الطرة – الرمثا