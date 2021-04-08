فلكيا.. الثلاثاء المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر

أعلن رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بهيئة المساحة في مصر، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر رمضان.

وأوضح “طارق جودة”، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بهيئة المساحة، أنه “طبقا لنتائج الحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضان لعام 1442 هجريا سيولد فلكيا يوم الإثنين 30 من شهر شعبان لعام 1442 الموافق 12 أبريل/نيسان 2021 في تمام الساعة 4 والدقيقة 32 صباحا بتوقيت مصر”.

وأضاف: “حيث إن الهلال سيولد في اليوم التالي لغروب شمس يوم الرؤية في جميع المدن المصرية فيستحيل معه رؤية هلال شهر رمضان يوم الرؤية 29 شعبان، ويكون يوم الإثنين 12 أبريل/نيسان هو المتمم لشهر شعبان، ويكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل/نيسان هو أول أيام شهر رمضان”.

هذا ويسجل في الجزائر رمضان هذا العام أطول ساعات الصيام في العالم العربي بحوالي 14 ساعة و39 دقيقة في أول يوم رمضان، و15 ساعة و50 دقيقة في آخر يوم، وكذلك تونس المجاورة.

ولفتت صحيفة “الشروق” الجزائرية في تقرير بالخصوص إلى تفاوت “ساعات الصيام من دولة لأخرى حسب الموقع الجغرافي، حيث إن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي”.

وتبعا لذلك، تسجل في جزر القمر، أقصر ساعات الصيام في العالم العربي، حيث “ستكون ساعات الصيام في العاصمة موروني حوالي 13 ساعة و12 دقيقة في أول يوم رمضان، و12 ساعة و59 دقيقة في آخر يوم رمضان”.

يشار في هذا الصدد إلى أن دولا غير عربية يصل عدد ساعات صيامها إلى 20 ساعة، رغم أن معدل ساعات الصيام في أغلب الدول العربية يتراوح ما بين 14 و15 ساعة”.

ففي روسيا، على سبيل المثال، “يصل عدد ساعات الصيام داخل مدينة مورمانسك الواقعة على الساحل الشرقي الصخري لخليج كولا إلى 20 ساعة و45 دقيقة”، فيما يصل عدد ساعات صيام رمضان هذا العام في فنلندا إلى 23 ساعة و5 دقائق، وهي تحتل المرتبة الأطول من حيث عدد ساعات الصيام عالميا وداخل القارة الأوروبية، وتشاركها في ذلك الدول الإسكندنافية الأخرى مثل النرويج والسويد”.