فتوى خطيب الأقصى : بائع الأرض لليهود دمه مهدور ولا يُغسل ولا يُكفن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين
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عبد الوهاب يستغرق 8 اشهر في تلحين “ليلة حب” لأم كلثوم/ فيديو
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