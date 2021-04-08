فتوى خطيب الأقصى : بائع الأرض لليهود دمه مهدور ولا يُغسل ولا يُكفن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين
أهم العناوين
جرينتش+2 10:51
الكل يبحث عن مصلحته فقط.. فهل ألانانية صفة فطرية لدي البشر ام مُكتسبة؟؟
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني