فتوى خطيب الأقصى : بائع الأرض لليهود دمه مهدور ولا يُغسل ولا يُكفن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين
أهم العناوين
جرينتش+2 10:51
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق اوقع 4 جرحى فجر اليوم، وتسقط معظم الصواريخ المعادية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني