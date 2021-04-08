فتوى خطيب الأقصى : بائع الأرض لليهود دمه مهدور ولا يُغسل ولا يُكفن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين
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جرينتش+2 10:51
الأسد يبحث مع مبعوث بوتين تكثيف السعي الثنائي لتخفيف آثار العقوبات الغربية الجائرة على سوريا تمهيدا لتجاوزها
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