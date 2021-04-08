أجواء ربيعية معتدلة بأغلب المناطق اليوم وانخفاض الحرارة غدا وبعده

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 4- 5 درجات مئوية وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية تكون الأجواء في الليل باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم غدٍ الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة بعد غد السبت، بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 7- 8 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في المناطق الشمالية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كلم/ ساعة في بعض المناطق وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الاجواء يوم الأحد، باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة وتبقى الفرصة خلال ساعات النهار مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، ومع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتتراجع فرص الهطول، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 11، مرتفعات الشراة 24 – 12، مناطق البادية 29 – 13، مناطق السهول 27 – 13، الاغوار الشمالية 33 – 16، الأغوار الجنوبية 35 – 21، البحر الميت 34 – 19، وفي خليج العقبة 35 – 20 درجة مئوية.

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