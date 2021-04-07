“نيويورك تايمز”: إسرائيل أعترفت لأمريكا أن قواتها قصفت السفينة الإيرانية “سافيز” المتمركزة في البحر الأحمر

ذكر تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة أنها من هاجمت السفينة الإيرانية “سافيز”.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بأن قواتها قصفت السفينة الإيرانية المتمركزة في البحر الأحمر، حوالي الساعة (7:30 صباحا التوقيت المحلي)”.

المسؤول الأمريكي أشار إلى أن “الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه رد انتقامي على الضربات الإيرانية السابقة على السفن الإسرائيلية، وأن “سافيز” تضررت تحت خط المياه”.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون، حتى مساء امس الثلاثاء، ونادرا ما يؤكدون أو ينفون المسؤولية عن الإجراءات التي يتخذونها ضد إيران، وفقا للتقرير.

ويأتي هذا الهجوم، في ظل أنباء عن إحراز تقدم في اليوم الأول من المحادثات لإحياء المشاركة الأمريكية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى.

وتعارض إسرائيل، التي تعتبر إيران أقوى عدو لها، بشدة استعادة هذا الاتفاق، الذي تخلت عنه إدارة ترامب قبل ثلاث سنوات، وفقا لذات الصحيفة.

كانت وكالة “تسنيم” الإيرانية، كشفت امس الثلاثاء، عن تعرض سفينة إيرانية تحمل اسم “سافيز” لحادث في البحر الأحمر، وذلك عبر لصق قنابل في جسمها.

وفي سياق متصل، نفى مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، تنفيذ واشنطن هجوما ضد السفينة الإيرانية في البحر الأحمر.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن أمريكا لم تهاجم السفينة التي أعلنت وسائل إعلام تعرضها لهجوم اليوم.

ويعد هذا الهجوم الأحدث ضمن سلسلة هجمات تحدثت عنها تقارير، على سفن شحن إسرائيلية وإيرانية منذ أواخر فبراير/ شباط، تبادل فيها العدوان اللدودان اتهام بعضهما بعضا بالمسؤولية.