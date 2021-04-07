لا ابتعاد كبيرا في طبيعة اسئلة التوجبهي للعام الحالي عن الماضي

اكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أنه لن يكون هناك ابتعاد كبير في طبيعة اسئلة إمتحان الثانوية العامه للعام الدراسي الحالي عن اسئلة العام الماضي.

وقال الدكتور العجارمة، في حديث لإذاعة الامن العام، إن جميع اسئلة المباحث ستكون “اختيار من متعدد”، مشيراً الى أن عدد فقرات المبحث الواحد ستكون 50 فقرة.

وأضاف العجارمة أن هناك ثلاثة مباحث سيكون فيها جزء كتابي بسيط ، وهي اللغة الانجليزية والعربية بحكم وجود موضوع تعبير اضافة الى مادة الرياضيات لأهميتها.

كما اكد نية وزارة التربية والتعليم عقد كورسات حول المهارات الحرجة للمباحث الأساسية يتمثل بكورس قصير سيقدم وجاهيا للطلبة لمدة من 3 الى 4 اسابيع خلال فصل الصيف مؤكدا ارتباط ذلك بالوضع الوبائي

من ناحية أخرى بين الدكتور العجارمة أن نسبة الدخول الى منصة درسك من قبل الطلبة عالية جداً وبلغت تقريباً 93 بالمائة كما تم تخصيص وسيلة اخرى للطلبة الذين لا يمتلكون وسائل تكنولوجية والطلبة الذين لا تتوفر لديهم خدمة الانترنت وهي وجود 3 قنوات تلفزيونية تعليمية متخصصة ( قناة لرياض الاطفال وحتى السادس وأخرى لطلاب السابع وحتى الاول ثانوي وقناة تلفزيونية متخصصة لطلبة التوجيهي).