المعونة الوطنية: دعم نقدي لـ60 ألف أسرة اضافية نهاية نيسان

اضاف صندوق المعونة الوطنية،60 ألف أسرة جديدة ، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المؤقت “تكافل 3″، بعد قرار الحكومة بتوسعة نطاق شمول الأسر بالبرنامج، ليصل إلى 160 ألف أسرة، من الأسر الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة، لوكالة (بترا )، اليوم الأربعاء، ان الصندوق بدأ بدراسة وتقييم وزيارة الأسر الاضافية المشمولة ببرنامج تكافل 3، مؤكدا ان الانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة باستحقاق هذه الأسر وتحويل الدعم للمستحقين منها سيكون مع نهاية الشهر الحالي.

وأضاف ان مجلس ادارة الصندوق عقد اجتماعًا برئاسة وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة الصندوق أيمن المفلح، بعد قرار الحكومة القاضي بتوسعة برنامج تكافل 3 ، وقرر تعديل وتوسيع أسس وشروط الاستحقاق الخاصة بهذه البرنامج، لشمول جميع الأسر الاضافية المقدر عددها بنحو 60 ألف أسرة، بالدعم النقدي المؤقت، وصرفه لها لمدة تسعة شهور تبدأ من الأول من شهر نيسان الحالي وحتى نهاية العام.

وأشار المشاقبة إلى ان الأسر التي تم رفض طلبها قبل قرار الحكومة بالتوسعة، سيتم التواصل معها واجراء الدراسة الاجتماعية لها، وفي حال انطبقت شروط الاستحقاق بعد التوسعة عليها، سيتم قبولها مباشرة بالبرنامج، لافتا الى ان التكلفة الإضافية التي أقرتها الحكومة لهذا البرنامج وصلت إلى 50 مليون دينار، لتصبح التكلفة الاجمالية لبرنامج الدعم النقدي المؤقت “تكافل3” نحو 150 مليون دينار.

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