الملك: الفتنة وئدت وأردننا مستقر وحمزة مع عائلته في قصره، والخطوات المقبلة ستكون محكومة بمصلحة الوطن والشعب
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وفقاً لافادة ابنته.. توفيق الحكيم لم يكن بخيلاً ولا عدواً للمرأة
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