نائب عام عمان يحظر النشر عبر وسائل الإعلام ومقاطع الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي بالموضوع المرتبط بالأمير حمزة
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بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.. الإفراج عن 661 موقوفا اداريا
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