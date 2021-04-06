بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.. الإفراج عن 661 موقوفا اداريا

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان ‏المبارك أوعز وزير الداخلية مازن الفرايه ‏للمحافظين والحكام الاداريين، بالافراج عن (661) ‏موقوفاً ادارياً من غير الاشخاص الخطيرين الذين ‏تم ضبطهم بالحملات الامنية، والاكتفاء بالمدة ‏التي قضوها في مراكز الاصلاح والتأهيل.

وقال الفرايه في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان هذا القرار جاء بعد ‏ان تمت دراسة ملفاتهم اصولياً، والتأكد من ان ‏الافراج عنهم لا يشكل خطراً على حياتهم ولا على ‏الأمن والنظام العام، ولا يشكل تهديداً للسلم ‏المجتمعي، وبهدف منحهم الفرصة لغايات اعادة ‏انخراطهم في المجتمع