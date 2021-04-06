“البعث التقدمي” يطالب بالاصلاح السياسي ويرفض زعزعة امن الوطن

اصدرت القيادة المركزية لحزب البعث العربي التقدمي، اليوم الثلاثاء، البيان التالي..

توقفت القيادة المركزية لحزب البعث العربي التقدمي امام الاحداث الأخيرة التي هدفت الى زعزعة امن الوطن واستقراره، وكانت تهدف أيضا الى النيل من وحدة شعبنا العربي الأردني، احداث تخدم أعداء الوطن والأمة دون غيرهم.

وتؤكد القيادة المركزية حرصها الشديد على امن الوطن والمواطن ووحدة وتلاحم الشعب العربي الأردني.

وعليه، فإننا في حزب البعث العربي التقدمي نؤكد على ضرورة الإصلاح الديمقراطي، وبخاصة وضع قانون انتخابات يمكن المواطن من اختيار من يمثله فعلا في السلطة التشريعية المعنية بسن القوانين العادلة، وكذلك ممارسة دور هذه السلطة بالرقابة على السلطة التنفيذية، وكذلك قانون أحزاب يتيح للمواطن الانخراط في الحياة الحزبية دون خوف من تبعات هذا الانخراط، وإصلاح ما يتعلق بالحريات العامة وبخاصة حرية التعبير التي هي حق كفله الدستور.

ونؤكد ان التوجه الجدي نحو الإصلاح الشامل في هذه المجالات وكذلك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد المالي والإداري يخرج الوطن من الازمات والاحتقانات ويحفظ الامن والاستقرار للوطن والمواطن، ويسقط ذرائع الذين يحاولون العبث بالوطن وزعزعة استقراره.

ومن هذا المنطلق فإن حزبنا، يدين أي عمل تقوم به فئة تهدف من خلاله زعزعة امن الوطن واستقراره. ويعتبر امن الأردن جزءا لا يتجزأ من امن الامة العربية.