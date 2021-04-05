وزير العدل يستقبل السفير الأمريكي في عمان.. لماذا؟

عمَّان 5 نيسان (بترا)- بحث وزير العدل، الدكتور احمد الزيادات مع السفير الامريكي في عمان هنري ووستر أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية، وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة.

وأكد خلال لقاء في مبنى وزارة العدل، اليوم الاثنين، عمق العلاقات بين البلدين منذ سنوات وأهمية الاستمرار بالتعاون المشترك وتقديم الدعم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وقطاع العدالة.

وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، معربا عن تقدير الأردن للدعم الأمريكي المستمر في مجال تطوير القضاء

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