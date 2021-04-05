وزير الثقافة الفلسطيني ينعي الشاعر عز الدين المناصرة‎ الذي توفي اليوم جراء اصابته بفيروس كورونا

رام الله – نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الشاعر والمفكر الفلسطيني الكبير الدكتور عز الدين المناصرة الذي وفاته المنية في عمان، اليوم الاثنين، بعد صراع ومعاناة مع المرض، جراء إصابته بفايروس كورونا، عن عمر ناهز 75عاماً قضاها مناضلاً صلباً، وشاعراً مجدداً، وناقداً كبيراً ساهم بتجديد الخطاب الشعري العربي.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن المناصرة رمزٌ من رموز الثقافة الوطنية الفلسطينية المقاومة وأحد أعلام الشعر العربي المعاصر.

وأضاف أبو سيف أنه برحيل الشاعر العربي الفلسطيني الكبير عز الدين المناصرة تفقد الثقافة العربية عامة والفلسطينية خاصة أحد رموزها الكبار، وأن عزاءنا بإرثه وأعماله الشعرية والأدبية والنقدية التي تركها حاضرة ومنارة للأجيال.

وتقدم أبو سيف من عائلته ومن عموم آل المناصرة في الوطن والشتات ومن جموع المثقفين الفلسطينيين والعرب بالتعازي والمواساة برحيل المناصرة القامة الإبداعية الوطنية العالية.

يذكر أن الراحل محمد عز الدين المناصرة ولد في 11 نيسان من العام 1946 في بلدة بني نعيم في محافظة الخليل، وقد حاز على جوائز كبيرة وكثيرة كأديب وأكاديمي، حيث منحته فلسطين جائزة دولة فلسطين التقديرية عن مجمل أعماله الشعرية والنقدية في العام 2019.

ويعتبر المناصرة من أبرز شعراء المقاومة الفلسطينية منذ أواخر الستينيات حيث اقترن اسمه باسم المقاومة الفعلية والثقافية، وقد ترك أعمالاً شعرية وأكاديمية كثيرة في المكتبة الفلسطينية والعربية، وفي ذاكرة الأجيال.