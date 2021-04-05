وداعاً عز الدين المناصرة

توفي في العاصمة الأردنية عمان، فجر اليوم الاثنين الموافق الخامس من أبريل الشاعر والمفكر الفلسطيني عز الدين المناصرة عن عمر يناهز الـ74 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

إلى هنا ينتهي الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام، ولكن وفاة المناصرة بالنسبة للفلسطينيين ومناصري الحرية والعدالة يفتح جروحاً تتجاوز الحزن والألم على فقدان شاعر وأديب لتثير مسألة على قدر كبير من الأهمية والخطورة وهي أنه مع فقدان كل شاعر وأديب كبير من جيل الثورة في الستينيات والسبعينيات كعز الدين المناصرة وقبله محمود درويش وسميح القاسم وهارون هاشم رشيد ومعين بسيسو وآخرون، يحدث فراغ كبير في الذاكرة الوطنية الثورية ودورها في تثوير الحاضر وشحن همم الأجيال الجديدة، وهو فراغ لا يستطيع الجيل الجديد من الأدباء والشعراء تعويضه لأن الشاعر والأديب ابن عصره وزمانه يؤثر فيه ويتأثر به، وهذا الزمان ليس زمان الثورة والنضال بل زمن المهادنة والمناورة والمساومة والبحث عن تسويات سياسية .

المثقفون بكل تصنيفاهم يُقتلون مرتين، مرة بالوفاة الطبيعية أو الموت الجسدي ومرة أخرى بتهميشهم والتَنَكر لإبداعاتهم خلال حياتهم، والجزء الأكبر من أدباء وشعراء فلسطين ممن عاشوا بدايات الثورة ونظَّروا لها وكان دورهم لا يقل عن دور حملة السلاح قُتلوا مرتين.

ولمن لا يعرف عز الدين المناصرة الذي كان لي شرف الجلوس والتواصل معه عدة مرات، فهو أحد شعراء “الثورة الفلسطينية” ومفكر وناقد وأكاديمي فلسطيني من مواليد بلدة بني نعيم، في الخليل، أصدر العديد من الكتب المتخصّصة في النقد والثقافة والفكر ومنها: “الفن التشكيلي الفلسطيني” (1965)، و”السينما الإسرائيلية في القرن العشرين” (1975)، و”المثاقفة والنقد المقارن” (1988)، و”نظرية الأدب.. قراءة مونتاجية في علم الشعريات” (1992)، و”حارس النص الشعري” (1993)، و”إشكالات قصيدة النثر (في ضوء الشعريات المقارنة)” (1998)، و”لغات الفنون التشكيلية” (2003)، و”الهويات، والتعددية اللغوية في ضوء النقد الثقافي المقارن” (2004)، و”علم التناصّ والتلاصّ والتنالاص” (2006)، و”تداخل الأجناس الأدبية (في ضوء الشعريات المقارنة)” (2011)، و”أكبر من دولة فلسطينية، أقل من دولة كنعانية” (2012).

إلى جانب إصداره حوالي عشرين عملاً شعرياً مثل: “قمر جَرَشْ كان حزيناً “(1974)، و”بالأخضر كفّناه” (1976)، و”جفرا” (1981)، و”كنعانياذا” (1981)، و”حيزيّة: عاشقة من رذاذ الواحات” (1990)، و”مطرٌ حامض” (1992)، و”لا أثق بطائر الوقواق” (2000)، وغنى مطربون عرب عدداً من قصائده ومنها “يا نايمين تحت الشجر” و”يا عنب الخليل” و”جفرا” و”بالأخضر كفناه” و”عتم الليل” و”الباب” و”المسافرين” و”مواصلات إلى جسد الأرض” و”الميعاد” و”طواويس” و”كان الصيف موعدنا”.

ومن اعماله التي انتشرت شعبيا “جفرا” وقبلها قصيدته الشهيرة “بالأخضر كفناه” والتي غناها المطرب اللبناني “مارسيل خليفة” وتقول كلماتها:

“بالأخضر كفّناه بالأحمر كفّناه

بالأبيض كفّناه بالأسود كفّناه

لا الريح تحاسبنا إن أخطأنا لا الرمل الأصفر

لا الموج ينادينا إن خطف النوم أعيننا

والورد إحمرّ

يا دمَهُ النازف إن كنت عذاباً يومياً

لا تصفرّ “.

Ibrahemibrach1@gmail.com