مروحية أردنية تقل عباس اليوم من رام الله إلى عمان

حطّت مروحية أردنية في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، صباح اليوم الاثنين.

وقد صعد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس على متن المروحية توجهت به الى عمان، ومن ثم الى المانيا.

في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن العديد من سيارات الإسعاف قد تواجدت في المقاطعة خلال نقل عباس عبر المروحية الأردنية.

ومن جانبها، ذكرت وكالة فرانس برس عن مصدر بالرئاسة الفلسطينية: ان عباس متوجه الى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية ولقاء ميركل

وكشف أحد المسؤولين أن عباس سيلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال هذه الزيارة التي تستمر أياماً عدة، وسيطلب منها تدخلاً أوروبياً للضغط على إسرائيل، من أجل السماح بمشاركة أهالي القدس المحتلة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 22 مايو المقبل.