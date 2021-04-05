نائب عام عمان يحظر النشر عبر وسائل الإعلام ومقاطع الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي بالموضوع المرتبط بالأمير حمزة
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جرينتش+2 04:16
صعود وهبوط.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 82 وفاة و6537 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 639,444
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