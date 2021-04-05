صعود وهبوط.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 82 وفاة و6537 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 639,444

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 82 وفاة و 6537 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7283 وفاة و639,444 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 2561 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 1212 حالة في محافظة إربد، منها 224 حالة في الرمثا، 676 حالة في محافظة الزرقاء، 468 حالة في محافظة البلقاء، 362 حالة في محافظة المفرق، 278 حالة في محافظة الكرك، 220 حالة في محافظة مأدبا، 193 حالة في محافظة عجلون، 185 حالة في محافظة العقبة، 181 حالة في محافظة الطفيلة، 130 حالة في محافظة جرش، 71 حالة في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 79397 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 399 حالة، فيما غادرت 383 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3182 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 51 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 74 بالمئة، فيما وصلت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته إلى 52 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 63 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 74 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 41 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 33 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 46 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 24 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 9003 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 552764 حالة.

وأضاف أن 43226 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6114599 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 12ر15 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 68ر14 بالمئة.