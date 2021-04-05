ايمان.. اكتشفها فريد الأطرش وغنى لها العندليب/ فيديو



ايمان.. نجمة من نجمات زمن الفن الجميل، تميزت بملامحها البريئة، وجمالها النادر، ورغم ظهورها الفنى القصير إلا أنها جذبت أنظار الجميع لها بسبب جمالها وموهبتها.

تألقت فى سماء السينما خلال الخمسينيات والستينيات، وهي اليوم تحتفل بعيد ميلادها لانها من مواليد 5 إبريل 1938، واسمها الحقيقي ليلى هلال ياسين ولدت فى محافظة الإسماعيلية.

اكتشفها الفنان فريد الأطرش واختار لها اسم “إيمان” أثناء تصوير فيلم “عهد الهوى”، وعلى الرغم من مشوارها الفني القصير الذي لم يتعد 15 فيلما، إلا أنها دخلت قلوب جميع المصريين بتمثيلها و جمالها الخلاب ورقتها وأداءها، فيما اطلق عليها العندليب الاسمر لقب سمراء النيل وغني لها انا لك علي طول، وعلشانك يا قمر، بينما غنى لها فريد الأطرش في فيلم قصة حبي أغنية ياجميل..يا جميل.

من أبرز الأفلام التي شاركت فيها “قصة حبى”، و”عهد الهوى” مع فريد الأطرش، و”أيام وليالى” مع عبد الحليم حافظ، و”صوت من الماضى” و”علمونى الحب” مع أحمد رمزى، و”تجار الموت” مع فريد شوقى، و”أنا بريئة” مع أحمد مظهر، و”لحن السعادة” مع محرم فؤاد، و”قلب في الظلام” مع رشدى أباظة وغيرها من الأفلام.

تزوجت إيمان من فؤاد الأطرش شقيق الفنان فريد الاطرش واستمرت معه 6 سنوات وتم انفصالهما، اعتزلت إيمان الفن عام 1962، بعد زواجها من “ماكس شيلدين” المهندس المعمارى الألمانى الذى أشهر إسلامه ليتزوجها.