نائب عام عمان يحظر النشر عبر وسائل الإعلام ومقاطع الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي بالموضوع المرتبط بالأمير حمزة
أهم العناوين
جرينتش+2 04:15
النيابة العامة: نتنياهو استغل قوته السلطوية لتحقيق منافع شخصية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني