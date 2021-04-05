القبض على مطلوب خطير بمحافظة عجلون بحوزته سلاح ومخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطلوب في محافظة عجلون مصنف بالخطير جداً وبحقه 45 طلباً أمنياً بعد مداهمة مكان وجوده.

و‏قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية داهمت، اليوم الاثنين، مطلوباً مصنفاً بالخطير جداً وبحقه 45 طلباً أمنياً و61 اسبقية جرمية، بعد معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات حول مكان وجوده.

وأكد أن ذلك المطلوب من ممتهني الاتجار وترويج المواد المخدرة، فيما حاول الفرار عند محاولة إلقاء القبض عليه إلا أن القوة الأمنية تمكنت من متابعته ‏لحين إلقاء القبض عليه، وضُبط بحوزته سلاح ناري وكميات متفرقة من المواد المخدرة المختلفة.

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