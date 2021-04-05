سعد الخرابشة يدعو لإسقاط العام الدراسي واعتباره سنة رسوب

دعا وزير الصحة السابق ورئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي في الأردن، الدكتور سعد الخرابشة، إلى إسقاط العام الدراسي واعتباره سنة رسوب.

وتساءل الخرابشة، في تغريدة له عبر تويتر، عن سبب عدم إسقاط العام الدراسي وإعادته لجميع الطلبة، مستندا في سؤاله إلى تصريح لأمين عام وزارة التربية قال فيه، إن “نحو مئة ألف طالب لم ينخرطوا في التعليم عن بعد”.

وأوضح الخرابشة: “حسب تصريح وزارة التربية على لسان الأمين العام أن نحو مئة ألف طالب لم ينخرطوا في التعليم عن بعد، ‏أليس هذا مبررا لإسقاط هذا العام الدراسي وإعادته لجميع الطلبة؟”.

وأضاف “‏ماذا يحصل لو خسر الطالب سنة وكأنها سنة رسوب؟”.

وكانت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، قد قالت في تصريحات صحافية، إن نحو 100 ألف طالب وطالبة لم ينخرطوا بالتعليم عن بعد؛ لعدم امتلاكهم التجهيزات وأدوات التعليم عن بعد، ما دفع الوزارة لفتح مختبرات الحاسوب في المدارس لتمكين هذه الشريحة من الطلبة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المدارس والانخراط في العملية التعليمية وفق برامج معدة مسبقا التزاما بالاشتراطات الصحية وحفاظا على سلامتهم.