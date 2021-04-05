أجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق اليوم الاثنين وحارة غدًا

ترتفع درجات الحرارة اليوم الاثنين، وتكون أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 -5 درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.

وتكون الأجواء باردة نسبياً ليلاً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، حيث تبقى الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .

وتستمر الأجواء يوم الأربعاء، دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 12، وفي مرتفعات الشراة 23 – 10، وفي مناطق البادية 29 – 13، وفي مناطق السهول 26 – 15، وفي الاغوار الشمالية 31 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 21، وفي البحر الميت 32 – 20، وفي خليج العقبة 33 – 23 درجة مئوية.

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