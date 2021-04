قال: “زمن القاعدة انتهى ولا نشكل تهديداً لامريكا واوروبا”.. هكذا تكشّف ابو محمد الجولاني عن عميل امريكاني/ فيديو

وجه قائد “هيئة تحرير الشام”، الارهابي أبو محمد الجولاني رسائل “معسولة” للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الجزء الأول الذي نشر من لقائه مع الصحفي الأمريكي، مارتن سميث.

ونشرت شبكة “FRONTLINE” مقتطفات من اللقاء، امس السبت، وتضمنت إجابات قدمها “الجولاني” لأسئلة سميث، والذي سبق وأن أجرى زيارة إلى محافظة إدلب، استمرت لعدة أيام.

ويأتي ما سبق في الوقت الذي تحاول فيه “تحرير الشام” وقائدها “الجولاني” تعديل المسار السابق الذي سارت عليه، في خطوة لإظهار “الاعتدال”، بعيداً عن وسم “الإرهاب” الذي ما يزال ملازمها حتى الآن.

واعتبر الجولاني أنه لا يتصرف كحاكم في المنطقة (شمال غرب سورية)، بل هو “جزء من الثورة السورية”.

وقال إن “تحرير الشام” لا تشكل تهديداً لأمن أوروبا وأميركا، وهي ليست نقطة انطلاق لتنفيذ “الجهاد الأجنبي”.

وفي رده عن سؤال يتعلق بتصنيفه على قوائم “الإرهاب”، أضاف الجولاني: “هذا تصنيف جائر وسياسي ليس له وجه من الحق والمصداقية، لأننا من خلال مسيرتنا في عشر سنوات لم نشكل أي تهديد على المجتمع الغربي والأوروبي”.

وتابع: “بالتالي تصنيف الإرهاب مسيس، ونحن ندعو الدول التي قامت بمثل هكذا إجراءات أن تراجع سياساتها اتجاه الثورة السورية”.

وقد اتهم الجولاني النظام السوري بانه هو من “يستحق تصنيف الإرهاب لأنه من ينفذ فعل الإرهاب الحقيقي بقتل الأبرياء، وهناك اعتراف بالأسد رغم استخدامه الكيماوي وقصف عشرات المدن السورية”.

Over most of two decades, Abu Mohammad al-Jolani’s life has been a roadmap of Islamist militancy in Iraq and Syria. Designated a terrorist by the U.S., he leads the most dominant force in opposition-held Syria. WATCH clips of his interview. https://t.co/5sQ2t9klRK

— FRONTLINE (@frontlinepbs) April 3, 2021