“حماس” تتضامن مع الأردن وتعلن الحرص على أمنه واستقراره

الدوحة – خدمة قدس برس

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عزت الرشق، إن حركته تتضامن مع الأردن الشقيق، وتحرص على أمنه واستقراره.

وأضاف الرشق في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر، فج اليوم الأحد، “نسأل الله أن يحفظ الأردن العزيز من كل مكروه، وأن يبقى آمنا مستقرا”.

ولفت الرشق، إلى أن الأردن يمثل عمقا استراتيجيا للقضية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني يرتبط مع الشعب الأردني بروابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك.

وتابع: “الأردن يقف دوماً مع شعبنا الفلسطيني، ودعم صموده على أرضه والحفاظ على مقدساته”.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، أعلنت مساء السبت، اعتقال سلطات المملكة، شخصيات بارزة من بينها الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله، وآخرين لأسباب أمنية.

وأضاف المصدر، أن “التحقيق جار في الموضوع” دون أن يحدد أسباب الاعتقال، وتفاصيل المتابعة الأمنية التي قادت إلى ذلك.

كما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن السلطات الأردنية تحتجز الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بسبب ما قالت إنه تهديد لاستقرار البلاد.