نائب عام عمان يحظر النشر عبر وسائل الإعلام ومقاطع الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي بالموضوع المرتبط بالأمير حمزة
أهم العناوين
جرينتش+2 04:13
أكثر من 100 ضابط تركي متقاعد يطالبون اردوغان بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي تعارضه المعارضة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني