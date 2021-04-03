بعد اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله.. الحنيطي يطٌلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات تمس أمن الأردن
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هكذا تعرضت لبنى عبدالعزيز لانتقام ملكات مصر الفرعونية
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