القوات المسلحة تنتشر على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة

انتشرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ أمس الخميس، على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة، وتفعيل نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وتهدف عملية الانتشار في ظل تطور الوضع الوبائي في المملكة وزيادة أعداد المصابين بالفيروس خلال المرحلة الحالية، وتزامناً مع القرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بالوضع الوبائي في المملكة، إلى ضمان تقّيد المواطنين بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا، وتعزيز جهود فرق التقصّي الوبائي للقيام بعملها على أكمل وجه، وبشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن. يشار إلى أن قرار الحظر الشامل لهذا الأسبوع يبدأ من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس وحتى السادسة من صباح يوم السبت، ويستثنى من الحظر الشامل الأشخاص المصرح لهم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.

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