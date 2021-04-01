وزير الصحة: بدأنا نشهد استقرارا وانخفاضا بإصابات كورونا والنسب الإيجابية

قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن الأردن بدأ يشهد استقرارا وانخفاضا واضحا بإصابات كورونا والنسب الإيجابية، مضيفا أن ذلك الانخفاض في الإصابات والفحوصات الإيجابية، يستدعي الصبر والإلتزام

وأضاف الهواري لإذاعة الأمن العام، أن الإجراءات والقرارات الحكومية أتت أكلها، آملاً الوصول إلى صيف آمن.

وأكد وزير الصحة أن الوصول إلى صيف آمن مشروط بالإلتزام بالإجراء الوقائية والتسجيل للحصول على مطاعيم كورونا، ووصول نسب الفحوصات الايجابية إلى ما دون 5 بالمئة.

وبين الهواري أن هناك جهودا مبذولة للحصول على مطاعيم كورونا، معتبرا أن الحصول والإقبال عليها، يعتبر حجر الأساس في الوصول إلى صيف آمن.

وأشار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن مطاعيم كورونا مأمونة وفعالة، وأن الأعراض الجانبية للقاح استرا زينكا في حدوث تجلطات لبعض الحالات،”أعراض نادرة وبنسبة ضئيلة”، مؤكدا أنها لا تصل إلى 1 لكل 100 ألف، ولا تستدعي الهلع والقلق.

وتابع أنه وصل للأردن 44 ألف جرعة من لقاح استرا زينكا، موضحا بأنه لم تسجل أي حالة تجلطات بعد تلقيها من قبل المواطنين.

وأعرب الهواري عن تفاؤله بخروج الجيش الأبيض من جائحة كورونا منتصرا، بالتعاون وتكاتف الجميع، مشددا على ضرورة عدم التراخي في إتخاذ التدابير الوقائية، من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، مؤكدا أن التراخي تظهر آثاره مباشرة على الأرض.

ولفت الهواري إلى أن نسب الإشغال والطاقة الاستيعابية وصلت لأرقام مرتفعة قائلا:”لا نريد المجاملة”، لكنه أعرب عن أمله في انخفاض تلك النسب، مبينا أن مؤشرات انخفاض الاصابات مؤخرا جيدة، للخروج من الموجة الثانية لفيروس كورونا، والقيام بالمزيد من الاجراءات.